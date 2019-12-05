«РКС-Самара» подпортит кредитную историю неплательщиков

«РКС-Самара» передаст списки должников, не оплативших потребленную воду, в АО «Национальное бюро кредитных историй». Об этом сообщается на официальном сайте компании. Организация считает, что так клиенты выплатят долг.

Первые списки должников уже составлены. «В них попали 796 абонентов с долгом более 40 000 рублей. Это суммы, по которым были получены, но не исполнены судебные решения.Общая сумма этих долгов – более 41 миллиона рублей»,— говорится в сообщении.

Согласно информации, которая имеется в распоряжении «Бюро кредитных историй», формируется кредитный рейтинг заемщика. Исходя из этого банки и будут решать выдавать кредит заемщику или нет.

Алена Смирнова