В Кыштыме в суд передано дело о продаже нелегального алкоголя на 3 млн рублей

Кыштымский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 58-летнего горожанина, обвиняемого в торговле контрафактным алкоголем.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, по версии следствия, житель Кыштыма с августа по декабрь 2017 года изготовил и хранил у себя дома 9,8 тыс. бутылок алкоголя стоимостью более 3 млн руб., который выдавал за продукцию известных брендов. Правообладателю торговых марок причинен ущерб на сумму более 8,4 млн руб.

Кыштымцу предъявлено обвинение по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 (производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции) и ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб). В ходе предварительного расследования арестованы автомобили и денежные средства обвиняемого.