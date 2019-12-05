Институт «Башкирдортранспроект» возглавил экс-руководитель УДХ Башкирии

Бывший руководитель республиканского Управления дорожного хозяйства Денис Петраковский возглавил ГУП «Республиканский проектно-изыскательский институт автомобильных дорог и сооружений транспорта "Башкирдортранспроект"», сообщила пресс-служба госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству республики. Новый директор ГУП вчера был представлен сотрудникам института. Фаат Халилов, руководивший организацией с августа, перешел на должность заместителя директора по экономике.

Институт «Башкирдортранспроект» специализируется на разработке проектов строительства, реконструкции и ремонта дорог, транспортных развязок и мостовых сооружений. Находится в стадии преобразования из ГУП в ООО со стопроцентным участием минземимущества Башкирии. По данным «СПАРК-Интерфакс», чистая прибыль ГУП в 2018 году составила 1 млн руб. при выручке 113,2 млн руб. Разработал более 5 тыс. проектов. В числе последних — чишминская развязка на трассе М5 «Урал», путепровод через проспект Юлаева, дорога в обход Караидели. В прошлом году предприятие заключило 27 госконтрактов на 159,87 млн руб. Его основными заказчиками являются районные администрации, Управление дорожного хозяйства Башкирии, МУП «Салаватводоканал», ФАУ «Российский дорожный научно-исследовательский институт».

Денис Петраковский родился в 1982 году в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет. С 2005 по 2010 годы работал в компании своего отца Валерия Петраковского — СПКП «Жилпромстрой»: начинал мастером, завершил карьеру на предприятии заместителем директора по коммерческой деятельности (в 2019 году общество было ликвидировано вследствие банкротства). В 2010-2013 годах работал главным специалистом, начальником отдела в управлении коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы. В 2013 году перешел в управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии: возглавлял отдел, работал заместителем начальника управления капстроительства. В ноябре 2017 года был назначен заместителем руководителя Управления дорожного хозяйства Башкирии, а затем до ноября 2019 года возглавлял это управление.

Влада Шипилова