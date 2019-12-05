Воронежского адвоката осудили за попытку мошенничества на 500 тыс. рублей

Аннинский райсуд признал члена Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов 49-летнего Виктора Эстрина виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 1 году 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 40 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области. Кроме того, осужденный не сможет заниматься юридической деятельностью в течение двух лет. Приговор можно обжаловать в течение десяти дней, будет ли защита это делать, не уточняется.

Суд установил, что в августе 2019 года к Виктору Эстрину с просьбой об оказании юридической помощи обратился заявитель. Это было связано с обжалованием решений Аннинского райсуда и воронежского облсуда по гражданскому делу. Согласившись, адвокат потребовал у заявителя 500 тыс. руб. якобы для дачи взяток должностным лицам вышестоящего суда. При передаче денег осужденный был задержан сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

Валерия Розбот