Кубань отметили на федеральном уровне за снижение смертности от онкозаболеваний

Министерство здравоохранения Краснодарского края получило премию «За качество и безопасность медицинской деятельности». Регион стал победителем в номинации «Снижение смертности от злокачественных новообразований», сообщает пресс-служба краевой администрации.

«На сегодняшний день региональные онкологи выявляют рак на ранней стадии почти в 60% всех случаев заболеваний. Это позволяет добиться наиболее эффективного лечения», - заявил министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов.

В Краснодарском крае также проводят масштабную профилактическую работу среди населения, объясняя необходимость диспансеризации и регулярного обследования для выявления злокачественных образований.

За последние пять лет профильные медучреждения Кубани получили более 5,5 тысяч единиц современного цифрового оборудования. На эти цели потратили пять млрд рублей. Только в 2019 году в регионе открыли 11 центров амбулаторной онкопомощи, где пациенты могут пройти курс химиотерапии, не выезжая в крупные города края. В 2020-м заработают еще семь таких медучреждений.

Максим Осокин