Блокчейн защитит авторское право

Дизайнеров собираются подключить к блокчейну. Московская торгово-промышленная палата разработала сервис, который позволит защитить интеллектуальную собственность — в частности, эскизы или фотографии.

Эксперты отмечают, что зачастую дизайнеры боятся показывать свои проекты производителям — нередки случаи, когда недобросовестные заказчики сначала отказывают им в сотрудничестве, а позже незаконно присваивают идеи авторов. Но доказать в суде, что проект был украден, практически невозможно.

Новый сервис, который использует технологию блокчейн, должен исправить эту ситуацию, говорит председатель Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна Анастасия Крылова. По ее словам, система будет доступна всем желающим:

«Любой дизайнер, любой производитель, любой человек, который хочет зафиксировать рисунок, фотографию, через цифровую платформу russiandesigncouncil.org загружает рисунок, рисунок попадает в систему блокчейна. Система блокчейна вырабатывает хэш-номер. Происходит транзакция — математическое описание результата интеллектуальной собственности, оно фиксируется одновременно на всех узлах системой IPChain. Таким образом, если возникла судебная тяжба, решается вопрос, кто изначально автор предмета, то поднимаются все архивы всех узлов, подтверждая, что да, именно 20 февраля Василий Иванов загрузил этот рисунок — он автор. Таким образом, мы делаем рынок цифровых услуг в сфере дизайна прозрачным и гибким, формируем культуру самого института интеллектуальных прав в сфере дизайна, который был и есть недостаточно развит».

Кроме того, специалисты разработали другой сервис — «Делегируй свое право». С его помощью можно даже зафиксировать момент, когда дизайнер продемонстрировал свой проект или эскиз заказчику. В Московской торгово-промышленной палате называют эти сервисы прорывом. И, как утверждают эксперты, они позволят повысить темпы импортозамещения в креативной сфере страны.