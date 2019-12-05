В Новочеркасске три микрорайона остались без воды из-за прорыва трубы

Из-за прорыва водовода диаметром 1 тыс. мм на территории очистных сооружений Новочеркасска по ул. Харьковское шоссе в трех микрорайонах города ограничили водоснабжение, сообщает управление информационной политики Ростовской области. Так, без воды останутся микрорайоны Октябрьский, Молодежный и Соцгород. Для нужд населения организован подвоз воды четырьмя автоцистернами.

В аварийно-восстановительных работах задействовано три бригады МУП «Горводоканал» в составе 20 специалистов и трех единиц техники. Завершить работы службы планируют сегодня во второй половине дня.

Дарья Голякова