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«Перспективы развития ипотечного кредитования на побережье Краснодарского края» Мероприятие состоится 10 декабря 2019 г.

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Формат — круглый стол ( открытый диалог). Место проведения — London Restaurant Group (Barceloneta) г. Сочи


9:45-10:30 Сбор участников мероприятия, фуршет, неформальное общение

10:30-10:45 Рассадка. Приветственное слово

Заместитель директора Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк Юлия Борисовна Темлякова

10.45-10.55 Начало работы круглого стола. Предоставление участников, обозначение повестки

Начальник отдела развития партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алпатова Юлия Александровна

10:55-11:15 Презентация продуктовой линейки ипотечного кредитования АО «Россельхозбанк».

Начальник отдела развития партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алпатова Юлия Александровна

11:15-11:35 Сделки с материнским капиталом, технологии и возможности

Главный менеджер партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Куянова Элина Амировна

11:35-11:50 Межрегиональные сделки в АО «Россельхозбанк»

Главный менеджер партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Куянова ЭлинаАмировна

11:50-12:15 Ипотечный кредит с льготной процентной ставкой на строительство и приобретение жилого помещения на сельских территорий

Начальник отдела развития партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алпатова Юлия Александровна

12:15-12:30 Слово Росреестру

Заместитель начальника Центрального отдела города Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю Выскребцова Ксения Викторовна

12:30-12:45 Слово риелтору

Директор ООО 10Дом.Ком. Зуев Евгений Вячеславович

12:45-13:05 Выступление представителя ГКУ КК «КЦГПН и РФР»

Начальник отдела развития жилищно-накопительных вкладов ГКУ КК «КЦГПН и РФР» Хричева Лада Владимировна

13:05 - 13:10 Дискуссия по темам выступления

13:10 - 14.00 Завершение мероприятия

Вручение подарков и сертификатов участникам

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