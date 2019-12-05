Формат — круглый стол ( открытый диалог). Место проведения — London Restaurant Group (Barceloneta) г. Сочи
9:45-10:30 Сбор участников мероприятия, фуршет, неформальное общение
10:30-10:45 Рассадка. Приветственное слово
Заместитель директора Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк Юлия Борисовна Темлякова
10.45-10.55 Начало работы круглого стола. Предоставление участников, обозначение повестки
Начальник отдела развития партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алпатова Юлия Александровна
10:55-11:15 Презентация продуктовой линейки ипотечного кредитования АО «Россельхозбанк».
Начальник отдела развития партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алпатова Юлия Александровна
11:15-11:35 Сделки с материнским капиталом, технологии и возможности
Главный менеджер партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Куянова Элина Амировна
11:35-11:50 Межрегиональные сделки в АО «Россельхозбанк»
Главный менеджер партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Куянова ЭлинаАмировна
11:50-12:15 Ипотечный кредит с льготной процентной ставкой на строительство и приобретение жилого помещения на сельских территорий
Начальник отдела развития партнерского канала продаж Краснодарского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Алпатова Юлия Александровна
12:15-12:30 Слово Росреестру
Заместитель начальника Центрального отдела города Сочи Управления Росреестра по Краснодарскому краю Выскребцова Ксения Викторовна
12:30-12:45 Слово риелтору
Директор ООО 10Дом.Ком. Зуев Евгений Вячеславович
12:45-13:05 Выступление представителя ГКУ КК «КЦГПН и РФР»
Начальник отдела развития жилищно-накопительных вкладов ГКУ КК «КЦГПН и РФР» Хричева Лада Владимировна
13:05 - 13:10 Дискуссия по темам выступления
13:10 - 14.00 Завершение мероприятия
Вручение подарков и сертификатов участникам