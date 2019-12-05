С «ЗЭМЗ-Энерго» взыскали 2,7 млн рублей долгов по зарплате

В Златоусте судебные приставы взыскали 2,72 млн руб., которые ООО «ЗЭМЗ-Энерго» задолжало сотрудникам. Как сообщают в пресс-службе УФССП по Челябинской области, фактическим исполнением окончены 193 производства.

Исполнительные документы поступили в отдел службы приставов с 13 по 22 ноября. Сотрудники ФССП предупредили руководство компании об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда и арестовали имущество, принадлежащее предприятию – несколько компьютеров и автомобиль Lada Largus. Кроме того, была арестована дебиторская задолженность. В ведомстве отмечают, что благодаря этим мерам долги по зарплате удалось взыскать в короткие сроки. Деньги уже направлены взыскателям.