В Самаре задержали подозреваемых в хищении 1,6 млрд рублей при строительстве морского порта

В Самаре по подозрению в мошенничестве задержаны генеральный директор ООО «Больверк» Сергей Шипицин, его заместитель и бывший руководитель компании. Об этом “Ъ” сообщили в СК РФ.

Все троя являются подозреваемыми по делу о хищении 1,6 млрд руб. при строительстве международного морского терминала в Пионерске Калининградской области (ч. 4 ст. 159 УК). Договор о строительстве порта компания с ФГУП «Росморпорт» в 2017 году. Стоимость контракта составляет 7,4 млрд руб. Согласно материалам дела, организация получила аванс в размере 3,6 млрд руб., однако полностью своих обязательств не выполнила.

Сабрина Самедова