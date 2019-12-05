Аэропорт Воронеж увеличил пассажиропоток до 800 тыс. человек

Международный аэропорт Воронеж за 11 месяцев 2019 года нарастил пассажиропоток на 12% по сравнению с тем же периодом 2018-го — до 800 тыс. человек, сообщила пресс-служба аэропорта. Этот показатель изначально была намечен на конец года, уточняют в компании. Там добавили, что пассажиры стали чаще использовать воронежский аэропорт для пересадок: «Дополнительно к общей статистике транзитными рейсами через воронежский аэропорт воспользовались 3,3 тыс. пассажиров — на 59,8% больше, чем за тот же период годом ранее».

При этом, отмечают в песс-служба аэропорта, на международных направлениях пассажиропоток растет быстрее, чем на внутренних. С января 2019-го перелет за границу осуществили 300,2 тыс. человек, что на 22,5% больше, чем за 11 месяцев 2018 года. Внутренний пассажиропоток тоже показал рост, но менее значителный — на 6,5% до 500 тыс. человек.

Мария Старикова