«Абинский электрометаллургический завод» взыскал с поставщика 186 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение по иску «Абинского электрометаллургического завода» к ООО «Втормет-Видное» из Московской области в пользу кубанского предприятия. «Втормет-Видное» задолжало по договорам поставки 134 млн руб., вместе с неустойкой и процентами долг перед «АЭМЗ» составил 186 млн руб. Иск удовлетворен полностью, сведения об этом опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс»

Контрагент «АЭМЗ» зарегистрирован в г. Видное Московской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», ФНС приостановила операции по счетам общества. Убытки предприятия в прошлом году составили 68 млн руб., при выручке от продаж 296 млн руб.

Андрей Ульченко