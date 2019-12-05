Краснодарский край не перейдет на новую систему обращения с отходами в 2019 году

Восемь регионов не перейдут на новую систему обращения с отходами в этом году. В числе этих регионов - Краснодарский край, Камчатский и Хабаровский, а также Владимирская, Курганская, Ульяновская, Саратовская области и ЕАО.

Об этом заявил заместитель главы «Российского экологического оператора» (головной компании по управлению отходами) Алексей Макрушин в Совете Федерации.

По его словам, еще 18 регионов не полностью перешли на новую систему по обращению с отходами, а около 20 региональных операторов рискуют обанкротиться в связи с низкой собираемостью платежей и большой задолженностью.

«Мусорная реформа» началась в стране 1 января этого года. Ее цель - сократить количество свалок, сделать обращение с отходами более современным. например, к к 2024 году перерабатывать планируется 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Елена Рыжкова