Налоговая потребовала от птицефабрики в Ростовской области 37,5 млн рублей

Управление федеральной налоговой службы по Ростовской области предъявило требования к признанной банкротом «Птицефабрике им. А.А. Черникова» на сумму 37,5 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Ооснованием для требования стал расчет размера платежей по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве.

Арбитражный суд Ростовской области объявил предприятие банкротом в октябре 2019 года по иску предпринимателя Вячеслава Смирнова. В компании ввели конкурсное производство до 6 апреля 2020 года.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Птицефабрика им. А.А. Черникова» была зарегистрирована в Волгодонском районе области в 1996 году. Предприятием владеет Александр Никитенко.

Дарья Голякова