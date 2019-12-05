Житель Сызрани осужден за мошенничество на 12 млн рублей

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Сызрани Станислава Лешана, осужденного ранее за мошенничество. Об этом сообщает источник “Ъ-Волга” в правоохранительных органах.

«Установлено, что Лешан С.О. под предлогом оказания содействия в получении разрешения на условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства намеревался получить от частного предпринимателя 12 млн руб.»,– говорится в сообщении.

Мужчина был задержан с поличным сотрудниками УФСБ России по Самарской области в мае текущего года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 УК РФ.

В итоге Сызранский городской суд признал Станислава Лешана виновным и приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. руб. Мужчина пытался обжаловать приговор в Самарском областном суде, но безуспешно.

Георгий Портнов