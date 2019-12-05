На Кубани производство подсолнечника увеличилось на 30%

В Краснодарском крае с начала 2019 года производство подсолнечника по сравнению с 2018-м увеличилось в 1,3 раза. Об этом говорится в данных управлении экономики администрации Краснодара.

«Объемы отгруженной крупными и средними предприятиями краевой столицы промышленной продукции за 10 месяцев 2019 года также выросли на 30%. Данный показатель вырос до 182,1 млрд рублей»,- уточнили в мэрии.

Также в текущем году в регионе более чем на 10% выросло производство зерновых и почти на столько же больше вырастили скота и птицы на убой.

Максим Осокин