Арбитры научатся судить по-новому

Российский футбол ждет реформа судейства. Российский футбольный союз (РФС) признал, что, несмотря на запуск системы видеоповторов, в этом сезоне арбитры допускают много ошибок. Решение рефери критикуют практически все команды премьер-лиги. Футбольный союз подготовил программу кардинальных изменений для судей. Там уверены, что нововведения решат проблему и снизят количество ошибок до минимума. В чем суть реформы? И будет ли она эффективной? Выяснял Александр Рассохин.

Судей критикуют каждый сезон. Но в этом, кажется, претензии к арбитрам достигли пика. Так, в шестом туре премьер-лиги «Зенит» забил «Ахмату» два мяча, но ни один из них судья не засчитал. В послематчевом интервью форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба не стеснялся в выражениях. Досталось и арбитру встречи Алексею Матюнину, и российским судьям в целом.

Артем Дзюба, нападающий клуба «Зенит»: «Просто безобразие. Удалил ты игрока по делу — чего ты боишься? Чего ты испугался? И начинают все свистеть в другую сторону. Как это возможно? На одном матче у нас есть VAR, в другом у нас нет, как вообще понять? У нас чемпионат сейчас стартовал, все играют хорошо, кроме судей. Это трактуют так: здесь желтая, здесь не желтая, чистая красная — у него какие-то сомнения. Такое судейство — это позор».

За такую резкость Дзюбу даже чуть было не дисквалифицировали. А вот судей за ошибки отстраняли от матчей неоднократно. Но недовольных их работой меньше не становилось. Футболисты и тренеры жалуются и на двойные стандарты, и на предвзятое судейство. Не помогает даже система VAR, которая заработала в этом сезоне на некоторых стадионах. Все же окончательное решение за арбитром. Но теперь проблему признал Российский футбольный союз и подготовил реформу. Число рефери должно увеличиться, для них создадут публичный рейтинг. Чем ты выше в списке, тем чаще тебя назначают на матч, тем выше твоя зарплата, и наоборот. Судей заставят изучать английский язык, а за качественную работу будут выдавать премии и бонусы. Все это должно мотивировать арбитров, уверены в РФС. Такая конкуренция действительно пойдет на пользу игре, признает бывший руководитель клубов «Москва», «Локомотив», «Ростов», а ныне президент группы компаний «Футбол Маркет» Юрий Белоус: «Не набор судей, а отбор. Из десятков, сотен надо выбирать, надо понимать, кто будет учить их. Только естественный отбор даст нам тех людей, которые принимают быстрые и правильные решения».

Однако профессиональных судейских школ в России нет, только учреждения на общественных началах. Как и где будут готовить арбитров — вопрос открытый, говорит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов: «Слова написаны красивые, по делу. Сможет ли Российский футбольный союз эту реформу провести? У меня лично большие сомнения. Откуда мы возьмем арбитров, которые будут прекрасно знать английский язык, знать правила так, как их надо знать, которые будут моментально разбираться в ситуациях, которые возникают?

Для того чтобы претворить в жизнь все то, что написано, нужен не один год. Я думаю, через лет пять-шесть это будет давать какие-то результаты. Если, конечно, про это не забудут и не плюнут».

Реформу предложил новый глава судейского комитета футбольного союза Ашот Хачатурянц. Однако такие идеи звучали и прежде, но всегда упирались в вопрос финансов. Судя по всему, теперь деньги найдены, предполагает член Судейско-инспекторского комитета РФС, арбитр международной категории Андрей Бутенко. Другое дело, что Хачатурянц поставил довольно смелые цели. В результате реформы количество судейских ошибок должно быть меньше 1% от всех решений. И такая задача невыполнима, настаивает Бутенко: «Это тогда идеал будет. 1% — это нереально. Мы смотрим Лигу чемпионов, и там 7-8% или чемпионат Италии, Испании — там 8%. А там проводилась работа намного эффективнее, чем у нас».

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В любом случае изменения назрели, признают футбольные эксперты. Впрочем, споры с судьями никуда не денутся. Да и винить в своих ошибках рефери игроки вряд ли перестанут.

В РФС считают, что еще одним показателем успеха реформы станет появление российских арбитров на крупных международных турнирах.