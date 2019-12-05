В Курганской области изъяли 21 тонну санкционных груш

Сотрудники управления Россельхознадзора по Курганской области остановили грузовик с 21 т груш, следовавший из Казахстана в Новосибирск. Согласно маркировке страной происхождения фруктов являлся Казахстан, однако на ящиках и поддонах при проверке нашли следы спилов других маркировочных знаков. Они указывали на то, что груши выращены в Польше, а значит, запрещены к ввозу в Россию.

Также, как сообщают в управлении Россельхознадзора, на ящиках были следы старых бумажных этикеток, которые свидетельствовали о том, что страны происхождения фруктов – Нидерланды и Польша. При этом компания-собственник ранее уже была уличена в попытках ввоза в РФ продукцию, попадающую под продовольственное эмбарго.

Принято решение об изъятии и уничтожении партии.