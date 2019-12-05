Рэп-фестиваль «Новая Атланта»:

11 декабря в «Уфа-Арене» пройдет один из самых масштабных рэп-фестивалей в России. По данным организаторов, в Уфу приедут жители таких городов, как Москва, Санкт-Петербург, Прага, Казань, Калининград, Саратов, Ростов, Омск, Екатеринбург, Пермь, Оренбург и многие другие.

Фестиваль «Новая Атланта» собрал ажиотаж, благодаря внушительному списку артистов. На одной сцене соберутся популярные рэперы из Уфы: Face, MORGENSHTERN, Лауд, Basic boy, KURT92, Heartsnow, KPEK, MVCMVRSS и другие. Специальным гостем мероприятия станет известный диджей Padillion, который написал музыку для тизера песни «Babushka boi» американского хип-хоп исполнителя A$AP Rocky.

Организаторы готовят много сюрпризов. Один из них - это большая сцена в виде «трех шурупов». Стоит отметить, что она станет одной из самых дорогих за всю историю города. Большое внимание уделяется и шоу-программе. Все артисты будут выступать в формате LIVE.

Генеральный партнер мероприятия: Рокетбанк.

Билеты можно приобрести на tickets.hcsalavat.ru и в кассах «Уфа-Арены».