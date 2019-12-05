Более трети челябинцев одобряют прошедшие осенью в России акции протеста

В Челябинске более трети жителей относится положительно к массовым акциям протеста, проходившим летом и осенью в России. Таковы результаты опроса, проведенного лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

Авторы исследования выяснили, насколько горожане осведомлены об акциях протеста, проходивших несколько месяцев назад в ряде городов России. Так, почти 45% «что-то слышали, но подробностей не знают». Каждый пятый (19,2%) хорошо знает о протестах, специально интересуются этим вопросом. Однако почти 28% респондентов впервые услышали об этом во время опроса. Еще 4,5% не интересуются этой темой, а 3,5% затруднились ответить. Среди информированных челябинцев, больше молодых людей в возрасте 18-24 лет, студентов и тех, чей уровень материальной обеспеченности выше среднего. Ничего не знают о митингах горожане в возрасте 45-59 и старше 60 лет и люди с низким уровнем доходов.

Отвечая на вопрос об отношении к массовым акциям протеста, 35,2% ответили, что относятся к ним положительно. Чаще такую позицию выбирали жители Челябинска 25-44 лет с высшим образованием, наемные работники частных предприятий со средним уровнем дохода. Отрицательно к протесту относятся 14,2% опрошенных. Большинство из них люди старше 60 лет с высшим образованием, по роду занятий – индивидуальные предприниматели, руководители организаций и пенсионеры – как работающие, так и неработающие. Каждый пятый челябинец безразличен к массовым акциям. Среди них больше людей с общим средним, специальным или неполным высшим образованием, а также горожане с низким уровнем доходов. Значительная часть респондентов – почти 29% не определились со своим отношением к акциям протеста.