Депутату Госдумы пригрозили из-за инициативы о запрете снюса

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя заявила, что стала получать письма с предупреждениями и угрозами в свой адрес из-за ее законопроекта о полном запрете продажи снюса в России. Она сообщила телепроекту «Прецедент», что первое сообщение получила в соцсети «ВКонтакте» в минувший вторник, но не успела сделать скриншот.

«Один тип написал с матами: "Вы знаете, что такое снюс? Если вы его запретите, то вам такая будет. Забудете собственное имя. Так что подумайте". Как только я прочитала, он удалил, а потом написал спустя какое-то время "Вы подумали?" и тут же удалил»,— рассказала Вера Ганзя.

Депутат добавила, что также получила на электронную почту несколько писем с предупреждениями о том, что за продажей снюса в стране стоит «очень мощная мафия». «Это не первый раз, когда сталкиваюсь с подобным. Меня пытались пугать, но это я не беру в голову, потому что тот, кто хочет навредить — он предупреждать не станет»,— полагает Вера Ганзя.

Сейчас в России установлен запрет на оптовую и розничную торговлю насваем и снюсом. В начале декабря 2019 года депутат Госдумы из фракции «Единой России» Марат Бариев внес законопроект, предлагающий установить запрет на торговлю «любыми сосательными и жевательными смесями, содержащими никотин и его производные», писала «Парламентская газета».

В конце ноября депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Вера Ганзя внесли в Госдуму аналогичный законопроект. В нем указывалось, что принятый в 2015 году закон о запрете снюсов в России содержит формальный пробел, так как снюс называется в нем «табаком сосательным». Таким образом, производители, именуя в процессе производства снюс не «сосательным табаком», а «никотинсодержащей смесью» или «чистым никотином», «де-юре соблюдая закон, де-факто продолжают выпуск данного легкого наркотика».

Илья Николаев