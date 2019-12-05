УПН: продажи нового жилья в Екатеринбурге в 2019 году снизились на 6%

По итогам 2019 года число сделок на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости Екатеринбурга снизится на 6% и 4% соответственно. «Но это снижение будет незначительным в сделках. Чуть более заметным в метрах. Но в денежном выражении рынок объем рынка не претерпит заметных изменений»,— рассказал в ходе рождественского саммита Гильдии управляющих и девелоперов глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.

Он напомнил, что сейчас в городе на разных стадиях строительства находится более 3 млн кв. м, что считается историческим максимумом. «Дополнительно в резерве находится более 1 млн кв. м в проектах, которые получили разрешения на строительство, но пока не вышли на строительную площадку»,— добавил Михаил Хорьков. Количество квартир на разных стадиях строительства, которые сейчас находятся в продаже, показывают исторический максимум — 24 тыс. штук.

На фоне высоких объемов строительства изменился и вторичный рынок квартир, говорит господин Хорьков. «Основу вторичного рынка (39%) составляют квартиры современной постройки. Доля "хрущевок" снизилась до 12%»,— рассказал главный аналитик УПН.

Господин Хорьков отметил, что за последние годы существенно выросло предложение в домах с этажностью 25 и выше. При этом выбор в малоэтажном и среднеэтажном формате практически отсутствует. Он также отметил, что на протяжении последних лет первичный рынок упрощался и смещался в сторону все более компактных квартир во всех категориях.

По данным УПН, в 2016 году средняя площадь проданной квартиры в новостройках составляла 56 кв. м. К 2019 году она упала до 47 кв. м. Аналогичный показатель для вторичного рынка остается стабильным — около 49 кв. м.

«В структуре продаж выросла доля эконом-класса. До этого на протяжении нескольких лет мы фиксировали обратный процесс - заметно рос комфорт-класс. С одной стороны данный разворот отражает возможности покупателей, чьи доходы не растут. С другой - это следствие того, что продавцы более дорого и качественного жилья в 2018 - начале 2019 года существенно подняли цены. Для некоторых проектов такой подход привел к заметному снижению спроса»,— констатировал Михаил Хорьков.

Ожидается, что в 2020 году объем продаж на рынке Екатеринбурга не будет существенно отличаться от 2019 года. Прогнозируемый объем предложения квартир сохранится на уровне 20-25 тыс.

Татьяна Дрогаева