Полицейские изъяли около 800 литров нелегального алкоголя у нижегородца

Сотрудники полиции обнаружили в салоне автомобиля, двигавшегося по Московскому шоссе, канистры с нелегальным алкоголем. Всего у нижегородца, который находился за рулем машины, изъяли 520 литров алкогольной и 260 литров спиртосодержащей продукции.

Как сообщает нижегородское управление МВД, алкоголь был расфасован как в канистры по пять и 10 литров, так и в бутылки с этикетками известных брендов, но без акцизов. Алкоголь отправили на экспертизу, проводится административное расследование о незаконной перевозке алкоголя (14.17.2 КоАП РФ). Перевозчику грозит до 5 тыс. руб. штрафа.

Анастасия Еремина