Ипотечный портфель ВТБ на Кубани вырос на 19%

За девять месяцев 2019 года розничный кредитный портфель банка увеличился до 80,3 млрд руб., рост составил 15%. Наибольшая доля пришлась на ипотеку — 37 млрд руб. (+19%). По данным на 1 октября, кредитный портфель наличными достиг 34,8 млрд руб. (+14%), портфель автокредитования составил — 5,5 млрд руб. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ на Кубани за указанный период вырос на 11%, до 95,6 млрд руб. Общий кредитный портфель в крае составил 175,9 млрд руб. (+12%).

За 9 месяцев этого года кредитное учреждение выдало жителям региона 33,8 тыс. заемных средств на общую сумму в 26,2 млрд руб. Более половины от указанной суммы составляют кредиты наличными — 13,6 млрд руб. (+4% к году). За этот же период было выдано ипотечных кредитов на 10 млрд руб., автокредитов — 2,6 млрд руб. Кроме того, кубанцы оформили 19,5 тыс. кредиток на 2,9 млрд руб., это на 16% больше, чем за 9 месяцев прошлого года по количеству и на 10% - по сумме выдач.

«Растет интерес к семейной ипотеке с господдержкой: за три квартала этого года ВТБ реализовал на Кубани свыше 200 сделок на сумму в 400 млн руб. Спрос на рефинансирование действующих займов наличными увеличился в три раза. Всего в программе приняли участие более 4 тыс. кубанцев, объем составил 2,2 млрд руб.», - сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

Андрей Ульченко