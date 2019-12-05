05 декабря, четверг
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Opel обновил семейство Insignia

Компания Opel обновила семейство Insignia — модернизированные модели публично представят в январе 2020 года.

Автомобили получили новые бампера, решетку радиатора и модернизированные матричные светодиодные фары IntelliLux LED, в каждой из которых теперь по 84 диода. В оснащение теперь входят улучшенная камера заднего вида и более современная мультимедийная система. Об изменениях в линейке двигателей информации нет.

Напомним, текущее поколение Opel Insignia выпускается с 2017 года.

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