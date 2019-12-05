Имущество кубанского деревообрабатывающего предприятия «Юг» оценено в 391 млн рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Юг» (Мостовской район Краснодарского края) опубликовал сведения о начальной цене и порядке продажи имущества предприятия-банкрота, говорится в сообщении Единого федерального ресурса сообщений о банкротстве (ЕФРСБ). Имущественный комплекс деревообрабатывающей компании оценен в 391 мл руб., говорится в сообщении ЕФРСБ.

Имущество ОАО «Юг» продается единым лотом, в который входят цеха, склады, объекты инфраструктуры, земельный участок, а также производственные линии по выпуску ламинированных плит и ДСП. Компания «Юг» была признана банкротом в июне 2018 года. В реестре установлены требования кредиторов на 969 млн руб., крупнейший кредитор – ПАО «Сбербанк».

Анна Перова, Краснодар