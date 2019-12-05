В Оренбурге пройдет праздник казахской культуры

В Оренбурге впервые пройдет праздник казахской культуры «Под одним шаныраком». Событие, которое будет организовано 7 декабря, объединит представителей казахского сообщества региона, друзей и всех оренбуржцев, интересующихся культурой древнего степного народа.



Шанырак — это конструктивный элемент, увенчивающий купол юрты в виде решетчатой крестовины, вписанной в круг.

Для гостей мероприятия подготовлена насыщенная и разнообразная программа — любители истории и этнографии получат возможность знакомства с архивными документами и посещения мобильного музея казахской культуры; гурманы приятно проведут время в буфетной зоне с национальной кухней; спортивные болельщики смогут добыть настоящие трофеи — автографы и селфи с титулованными спортсменами; родители, пришедшие с детьми, по достоинству оценят интерактивные площадки; творческие люди непременно найдут общий язык с мастерами в зоне ремесел; а праздничное настроение всем обеспечат радушие хозяев и специальная концертная программа с участием лучших казахских артистов региона.

Учредитель благотворительного фонда «Байтерек» Жанабай Балабаев отметил, что организаторы праздника присоединились к акции #ЩедрыйВторник и значительную часть билетов передали социально незащищенным семьям, ведь традиции благотворительности у казахов издревле были очень сильны и имеют продолжение в современной жизни.