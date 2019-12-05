С начала 2019 года в Удмуртии выявили 80 нарушений антикоррупционного законодательства

С начала текущего года в Удмуртии выявили 80 нарушений антикоррупционного законодательства, совершенных должностными лицами всех уровней власти. К дисциплинарной ответственности привлекли 61 чиновника, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

«В рамках декларационной кампании 2019 года 7,6 тыс. должностных лиц всех уровней власти представили сведения о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера на себя и членов своих семей. Проанализировано более 10 тыс. справок. С начала 2019 года прошло 585 антикоррупционных проверок»,— говорится в сообщении.