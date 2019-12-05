13 должностных лиц подведомственных АПМК Удмуртии учреждений нарушили антикоррупционные требования

Несколько сотрудников и руководителей учреждений, подведомственных агентству печати и массовых коммуникаций Удмуртии, нарушили антикоррупционное законодательство. Нарушения выявила прокуратура республики при проверке.

Установлено, что руководители двух учреждений участвовали в учредительстве коммерческий организаций, осуществляя предпринимательскую деятельность. В адрес руководителя агентства внесли представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения 13 должностных лиц подвергли дисциплинарному наказанию.