05 декабря, четверг
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13 должностных лиц подведомственных АПМК Удмуртии учреждений нарушили антикоррупционные требования

Несколько сотрудников и руководителей учреждений, подведомственных агентству печати и массовых коммуникаций Удмуртии, нарушили антикоррупционное законодательство. Нарушения выявила прокуратура республики при проверке.

Установлено, что руководители двух учреждений участвовали в учредительстве коммерческий организаций, осуществляя предпринимательскую деятельность. В адрес руководителя агентства внесли представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения 13 должностных лиц подвергли дисциплинарному наказанию.

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