Наталья Комарова в Париже подписала соглашение с институтом возобновляемых источников энергии

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Наталья Комарова и президент Французского института возобновляемых источников энергии Дидье Уссан подписали в Париже меморандум о сотрудничестве, сообщил департамент общественных и внешних связей Югры.

Среди направлений сотрудничества: разработка и реализация совместных научных программ в сфере повышения нефтеотдачи пластов на месторождениях, а также образовательных проектов в нефтегазовой сфере.

«На основе документа будет выстроена работа региональных вузов, Югорского научно-исследовательского института информационных технологий, научно-аналитического центра рационального недропользования имени Шпильмана и других учреждений с Французским институтом возобновляемых источников энергии и его дочерними обществами»,— пояснили в департаменте.

В марте Наталья Комарова и ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий подписали меморандум о взаимодействии с Российским союзом ректоров при создании научно-образовательного консорциума «Вернадский—Западная Сибирь».