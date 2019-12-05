Чиновники отказались оплачивать соискателям участие в конкурсе на пост главы минкульта Самарской области

Администрация губернатора Самарской области не стала удовлетворять просьбу бывшего претендента на пост министра культуры региона, старшего преподавателя Самарского государственного института культуры Григория Еремеева, премировать соискателей. Об этом говорится в копии документа, который оказался в распоряжении “Ъ-Волга”.

«Положением (конкурса.– “Ъ-Волга”) не предусмотрено материальное и нематериальное поощрение кандидатов на замещение государственной должности министра культуры Самарской области, а также выплата вознаграждения членам конкурсной комиссии по отбору кандидатов на ее замещение»,– говорится в документе.

Конкурс на должность главы регионального министерства культуры стартовал весной этого года. В отборе участвовали директор МБУ ДО школа искусств им. М.А.Балакирева (Тольятти) Ольга Нуждина, методист ведущей категории отдела традиционной культуры, исследований и информации Агентства социокультурных технологий Галина Маслова, заместитель руководителя регионального исполкома реготделения «Единой России», исполнительный директор российского военно-исторического общества Инна Жичкина и др. Однако никого из них комиссия в итоге не порекомендовала главе региона.

В октябре министром культуры Самарской области назначили бывшего первого заместителя председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга Бориса Илларионова. До этого он работал завкафедрой балетоведения Академии русского балета. До господина Илларионова должность главы минкульта региона занимал Сергей Филлипов.

С решением конкурсной комиссии не согласилась бывшая претендентка на должность министра культуры Самарской области Диляра Котикова. В настоящее время она судится с губернатором Дмитрием Азаровым и конкурсной комиссией, добивается назначения ее на пост главы минкульта.

Еще один конкурсант, Григорий Еремеев, в октябре письменно попросил главу региона разместить на сайте министерства культуры Самарской области результаты открытого конкурса, обнародовать критерии, рейтинги и проекты его участников.

Кроме того, он попросил заключить с членами комиссии трудовые договоры и выплатить каждому из них по 50 тыс. руб. Для соискателей-лидеров конкурса мужчина запрашивал денежные премии на сумму от 5 до 15 тыс. руб.

Георгий Портнов