Железнодорожник в Кузбассе получил условный срок за мошенничество

Центральный райсуд Кемерово вынес приговор начальнику станции «Артышта-2» Западно-Сибирской железной дороги. За совершение мошеннических действий ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа 50 тыс. руб. Об этом сообщило Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР.

Как установили следствие и суд, с ноября по декабрь 2017 года железнодорожник не раз сообщал представителю компании «ложные сведения о якобы решаемых им проблемах», связанных с оформлением железнодорожных полувагонов на отправку. По подсчетам силовиков, начальник станции получил от коммерсанта на свой счет более 110 тыс. руб. При этом у железнодорожника не было соответствующий полномочий, поэтому никакие действия им не предпринимались.

Следствие квалифицировало эти действия по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном с использованием своего служебного положения).

Юрий Зуев