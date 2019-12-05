Кировского учителя осудили условно за избиение своих учеников

Учителя кирово-чепецкой школы (Кировская область) признали виновным в систематическом истязании двух 13-летних учеников (п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Его приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на то же время. Кроме того, ему запрещено преподавать в ближайшие два года, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Установлено, что учитель издевался над детьми с 2018 года по апрель 2019-го. Из-за личной неприязни он бил учеников указкой, металлическим прутом, шлангом и другими предметами в присутствии других детей. Как пояснили сами учащиеся, причиной избиений становились опоздания на уроки и нахождение в классе во время перемены.

Анастасия Еремина