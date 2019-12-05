Горнолыжные трассы открываются в Сочи раньше срока

Погодные условия позволяют открыть два горнолыжных курорта в ближайшие дни, сообщает «Сочи 24». Так 6 декабря стартует сезон в «Красной поляне» (ранее «Горки город»), 7 и 8 декабря в тестовом режиме заработают трассы в «Альпике» на отметке 2256 метров (Приют Ветров). Отмечается, что цены на ски-пассы здесь будут снижены в связи с коротким рабочим днем, трассы будут открыты до 16.00.

Остальные горнолыжные курорты пока готовятся принять гостей. Ранее курорт «Роза Хутор» сообщал о намерении начать работу 20 декабря, а трассы «Газпрома» планировали открыть 25 декабря.

Андрей Ульченко