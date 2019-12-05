В Пермском крае четверть малых предприятий оказалась убыточна

В рамках форума «Бизнес зовет» с докладом о показателях работы малого и среднего предпринимательства (МСП) выступил начальник отдела государственной статистики Пермьстата Роман Николаев. По его словам, с 2012 года число субъектов МСП выросло лишь на 1,3%. При этом по коэффициенту «рождаемости» МСП Пермский край находится в числе аутсайдеров среди регионов Приволжского федерального округа, и на первом месте — по показателю ликвидации МСП по итогам 2018 года. «Бизнес мельчает»,— заметил Роман Николаев.

Он добавил, что в 2012 году на одно микропредприятие приходилось 3,1 работника, тогда как сейчас –— 2,4, при этом одно рабочее место занимает сам руководитель.

Кроме того, 25% малых предприятий в регионе убыточны. Более убыточным субъектом по МСП в округе является только Республика Марий Эл. Прикамье оказалось также в конце окружного рейтинга по объему инвестиций в МСП и удельному весу действующих индивидуальных предпринимателей.

При этом по объему выручки на одного предпринимателя Пермский край стал лидером — здесь на одного ИП в среднем приходится по 8 млн руб.