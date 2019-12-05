Власти Самары планируют повысить плату за проезд в общественном транспорте

05 декабря, четверг
В администрации Самары рассмотрели вопрос о необходимости индексации стоимости проезда в муниципальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С 1 января предлагается повысить стоимость разовой поездки в трамваях, троллейбусах, метро и автобусе до 32 руб. При условии оплаты банковской или транспортной карты поездка обойдется в 29 руб. Незначительно подорожает стоимость безлимитной карты для граждан, студентов и школьников.
В рамках развития системы городского транспорта в ближайшее время планируется более 200 трамваев и троллейбусов.