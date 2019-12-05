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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Власти Самары планируют повысить плату за проезд в общественном транспорте

В администрации Самары рассмотрели вопрос о необходимости индексации стоимости проезда в муниципальном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 1 января предлагается повысить стоимость разовой поездки в трамваях, троллейбусах, метро и автобусе до 32 руб. При условии оплаты банковской или транспортной карты поездка обойдется в 29 руб. Незначительно подорожает стоимость безлимитной карты для граждан, студентов и школьников.

В рамках развития системы городского транспорта в ближайшее время планируется более 200 трамваев и троллейбусов.

Андрей Сазонов


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