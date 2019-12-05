Удмуртии выделят 2 млрд рублей на обеспечение сбалансированности бюджета

Правительство России выделило Удмуртии 2 млрд руб. на обеспечение сбалансированности бюджета. Это второй показатель по размеру дотаций среди регионов страны — больше получит только Мордовия — 2,16 млрд руб. Соответствующее постановление, подписанное премьером Дмитрием Медведевым, опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, 22 региона России получат в общей сложности 18,65 млрд руб. до конца текущего года. Помимо Мордовии и Удмуртии, лидером по объему дотаций стала Волгоградская область, которой выделят 1,46 млрд руб.