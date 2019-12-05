В Ростовской области двое рабочих погибли при осмотре канализационного люка

05 декабря, четверг
Следственный отдел по Аксайскому району СУ СК РФ по Ростовской области начал доследственную проверку по факту смерти двоих рабочих на территории коттеджного поселка Ясная Поляна, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, 4 декабря 2019 года во время планового осмотра канализационного люка двое рабочих 1982 и 1977 года рождения потеряли сознание и впоследствии скончались на месте происшествия.
Следователь осмотрел место происшествия, назначил проведение судебно-медицинских экспертиз.