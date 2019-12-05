На решение проблемы старого жилфонда в Екатеринбурге может уйти 100 лет

Екатеринбургу может понадобиться около 100 лет для того, чтобы решить проблему физического устаревания деревянных и шлакоблочных домов. Об этом в ходе своего выступления на рождественском саммите Гильдии управляющих и девелоперов рассказал глава аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков. Так, исходя из текущих темпов расселения, нужно 32 года, чтобы снести деревянные дома, и 69 лет для сноса шлакоблочных домов.

По его словам, сейчас ежегодно бизнес и власть отселяют около 10 тыс. кв. м. «Темпы выбытия устаревшего жилья остаются крайне низкими. На долю снесенного старого фонда приходится менее 1% от объема ввода. Для многих городов до сих пор актуален вопрос благоустройства жилого фонда, сноса аварийных и ветхих домов. О "хрущевках" пока никто системно не думает. Либо думает в логике — когда, кто и сколько даст денег на новый мегапроект. А между тем, исходя из текущих темпов отселения, на снос бараков и устаревших шлакоблочных домов могут потребоваться десятилетия. Этот процесс идет крайне медленно»,— рассказал господин Хорьков.

Он уверен, что проблема быстрого физического и морального устаревания старого жилого фонда будет обостряться. Михаил Хорьков считает, что городу необходима долгосрочная программа действий по сохранению, обновлению, сносу и реконструкции жилфонда.

«Когда очередь дойдет до домов хрущевского периода, станет понятно, что путь реконструкции и обновления старых кварталов — наиболее эффективный вариант, который мы можем себе позволить. Но главные проблемы в этом направлении лежат далеко не в плоскости строительных технологий, а связаны с организационными вопросами вовлечения жителей в процесс преобразования советских районов. И этот опыт, в отличие от строительных решений, нельзя импортировать из Восточной Европы, его можно лишь наработать»,— пояснил в своей презентации главный аналитик УПН.

Татьяна Дрогаева