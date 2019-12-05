В Екатеринбурге закрылись 15 хостелов

После вступления в силу в октябре закона о запрете размещения в жилых домах хостелов в Екатеринбурге закрылось 15 таких объектов. Всего в городе сейчас работает 67 хостелов, в которых находится около 2 тыс. мест для размещения. Почти все хостелы сосредоточены в центре города, средняя стоимость размещения составляет 500 руб. Об этом на рождественском саммите Гильдии управляющих и девелоперов в Екатеринбурге рассказал бизнесмен Алексей Караваев, опираясь на данные администрации города.

Он также рассказал, что в городе активно растет теневой рынок по сдаче в аренду квартир посуточно, средняя стоимость 1,2 тыс. руб. в сутки. Этот рынок администрация города собирается очищать и приводить в порядок, отметил он.

Говоря о рынке гостиниц, господин Караваев отметил, что в Екатеринбурге на 1 декабря 2019 года работали 125 гостиниц, это на пять объектов больше 2018 года. Загрузка гостиниц составляет 64% , что на 3% ниже показателя 2018 года, когда в городе проходили матчи ЧМ. «Перед ЧМ было введено много объектов и были опасения, что гостиницы после 2018 года будут пустовать. Этого не случилось. Заполняемость снизилась к 2018 году, но все равно выше предыдущих годов»,— рассказал Алексей Караваев .

Татьяна Дрогаева