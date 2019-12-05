New Development Bank выделит $400 тыс. на проектирование «канатной дороги» в Краснодаре

New Development Bank, созданный в рамках БРИКС, выделит 400 тыс. долларов на его проектирование. Информацию об этом финансовая организация опубликовала на своем сайте. «Техническая помощь НБР предоставит консультационные услуги, направленные на подготовку проекта канатной дороги в Краснодаре до стадии, когда внешние финансисты могут рассмотреть вопрос о получении разрешения на его финансирование», - говорится в пресс-релизе.

Общая стоимость проекта, по предварительным данным, составит 11 млрд рублей. Его реализация займет около четырех лет. Канатное метро Краснодара сможет ежегодно перевозить до 35 млн пассажиров.

Предполагается, что сеть канатного метро не только позволит в значительной степени разгрузить дороги краевого центра, но и улучшить экологическую обстановку в городе. Ее общая протяженность составит более 30 км. Главным пересадочным узлом станет ТРЦ «Галерея Краснодар», отсюда линии протянут к Западному обходу, району «Немецкой деревни», к трамвайно-троллейбусному депо №1 и парку «Краснодар».

Максим Осокин