Удмуртия получила пять грантов в 152,41 млн рублей на модернизацию техникумов

Удмуртия получила пять грантов на модернизацию средних профессиональных образовательных организаций. Средства в объеме 152,41 млн руб. выделили на создание в учреждениях новых мастерских, еще 10% от обозначенной суммы добавят из бюджета республики, написал глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

Так, получателями грантов стали Строительный техникум в Ижевске, Асановский аграрно-технический техникум, Увинский профессиональный колледж, Можгинский агропромышленный колледж, Сарапульский педагогический колледж. Мастерские в этих учреждениях откроются уже в декабре.