Дело о взрыве на заводе пиротехники в Ленобласти вернули в СК

Суд Ленинградской области вернул в управление Следственного комитета по региону дело о взрыве на пиротехническом заводе «Авангард» в Гатчинском районе Ленобласти.

Причина возврата связана с тем, что следствию необходимо устранить препятствия для рассмотрения дела, сообщает ТАСС.

Напомним, что взрыв на заводе произошел 19 октября прошлого года. В результате ЧП пять человек погибли, еще семь были травмированы. Следствием было возбуждено дело по ч. 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Фигурантами дела являются директор предприятия Георгий Михно и главный инженер завода Станислав Черников. Кроме того, обвинение в халатности по ч.1 ст. 293 УК РФ было предъявлено старшему инспектору МЧС.