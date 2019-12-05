В новый год – с новой квартирой!

Совсем немного времени осталось до самого волшебного и сказочного праздника в году. Предновогодние хлопоты, подготовка подарков и планы на предстоящий год – в такой приятной суете проходят насыщенные дни декабря.
PAN City Group1 считает, что подарки должны быть практичными, полезными и вызывать только радостные эмоции. Поэтому компания дарит всем своим клиентам возможность осуществить мечту о новой квартире уже сейчас. Не упустите возможность купить квартиру с максимальной выгодой и получить ключи в начале следующего года!
PAN City Group предлагает 25 квартир в ЖК «Атмосфера»2 со скидками от 6% до 8%3. Выбирайте подходящую вам планировку и площадь – от компактных и практичных студий до просторных 4-комнатных квартир для больших и дружных семей!
Но стоит поторопиться с решением – скидки достанутся только первым 10 счастливым покупателям!
Строительство ЖК «Атмосфера» практически завершено, готовность дома – 96%, заселение уже в начале следующего года! Этот новый, комфортный 19-этажный дом в микрорайоне Владимирском удивит вас не только запоминающимся внешним видом, но и своими решениями для уютной жизни:
• холл с четырехметровыми потолками, панорамными окнами и диванной зоной;
• охраняемая зона для колясок и велосипедов на первом этаже;
• закрытый внутренний двор с системой видеонаблюдения;
• детский игровой комплекс из натуральных материалов, спортивная площадка;
• безбарьерная среда для удобства семей с колясками и пенсионеров.
Новый год – это время, когда исполняются мечты! Мечты о прекрасной квартире в ЖК «Атмосфера»!
Подробности – в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.
1ООО «ПАН Сити Групп» – управляющая организация застройщика, ООО СЗ «СИТИ Проект».
2ЖК «Атмосфера» – строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Краснополянская, 21. Застройщик – ООО СЗ «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на сайте pancityproject.ru и atmosferaperm.ru, а также на сайте Единой информационной системы жилищного строительства по адресу: наш.дом.рф.
3Скидки предоставляется в размере 6%, 7% и 8% от базовой цены объекта долевого строительства, с учетом коэффициента этажности, при внесении денежных средств в полном объеме в оплату цены договора участия в долевом строительстве в срок не позднее 27.12.2019. Указанная в данном пункте скидка применяется как при покупке за счет собственных, так и за счет заемных средств, в том числе при оплате части стоимости квартиры средствами госсубсидий. Скидка предоставляется только первым десяти покупателям из представленного пула из 25 акционных квартир.