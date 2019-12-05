В новый год – с новой квартирой!

Совсем немного времени осталось до самого волшебного и сказочного праздника в году. Предновогодние хлопоты, подготовка подарков и планы на предстоящий год – в такой приятной суете проходят насыщенные дни декабря.

PAN City Group1 считает, что подарки должны быть практичными, полезными и вызывать только радостные эмоции. Поэтому компания дарит всем своим клиентам возможность осуществить мечту о новой квартире уже сейчас. Не упустите возможность купить квартиру с максимальной выгодой и получить ключи в начале следующего года!

PAN City Group предлагает 25 квартир в ЖК «Атмосфера»2 со скидками от 6% до 8%3. Выбирайте подходящую вам планировку и площадь – от компактных и практичных студий до просторных 4-комнатных квартир для больших и дружных семей!

Но стоит поторопиться с решением – скидки достанутся только первым 10 счастливым покупателям!

Строительство ЖК «Атмосфера» практически завершено, готовность дома – 96%, заселение уже в начале следующего года! Этот новый, комфортный 19-этажный дом в микрорайоне Владимирском удивит вас не только запоминающимся внешним видом, но и своими решениями для уютной жизни:

• холл с четырехметровыми потолками, панорамными окнами и диванной зоной;

• охраняемая зона для колясок и велосипедов на первом этаже;

• закрытый внутренний двор с системой видеонаблюдения;

• детский игровой комплекс из натуральных материалов, спортивная площадка;

• безбарьерная среда для удобства семей с колясками и пенсионеров.

Новый год – это время, когда исполняются мечты! Мечты о прекрасной квартире в ЖК «Атмосфера»!

Подробности – в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а, и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.