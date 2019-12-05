Краевые власти предложат инвесторам свыше 600 объектов культурного наследия в аренду за 1 рубль

В рамках форума «Бизнес зовет» замминистра экономического развития Ренат Бекишев сформулировал задачи ведомства для развития в регионе государственно-частного партнерства (ГЧП). Так, ведомство собирает информацию по объектам, которые могут быть построены или реконструированы с привлечением частных инвестиций, для формирования перечня. «Список формируется и на уровне муниципальных образований, чтобы создать карту с предложениями инвесторам»,— пояснил господин Бекишев.

По его словам, отдельно будет составлен список и объектов культурного наследия, которые могут быть реконструированы или реставрированы в рамках ГЧП. Сейчас таких объектов насчитывается около 600. Таким инвесторам могут предложить льготную аренду объектов по цене 1 руб. в год. «Каждый проект будет рассматриваться: не обязательно, чтобы на объекте появился магазин, это может быть культурная сфера. При этом важно сохранение архитектурного облика»,— заключил Ренат Бекишев.