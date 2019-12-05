Мэрия Челябинска ищет подрядчика на уборку улиц за 3 млрд рублей

Администрация Челябинска разместила тендер по поиску подрядной организации для содержания магистральных объектов улично-дорожной сети в 2020-2022 годах. Начальная стоимость контракта – 3 млрд руб. Заявки от участников принимаются до 20 декабря. Конкурсная документация размещена на площадке «РТС-тендер».

Согласно техническому заданию, новый подрядчик будет отвечать за уборку территории общей площадью 6,5 млн кв. м. Это крупные городские дороги, в том числе проспект Ленина, улица Свободы, площадь Революции, привокзальная площадь, улицы Свободы, Труда, Братьев Кашириных, Российская, Салютная, Чайковского. Всего – 147 объектов. Также победитель торгов будет обязан заниматься содержанием тротуаров. Ориентировочный срок заключения контракта – 31 декабря 2019 года-1 января 2020-го.

Это пятый и самый крупный лот на уборку улиц Челябинска. Ранее были объявлены аукционы на содержание второстепенных дорог. Работы разделили на четыре лота по районам. Начальная цена на обслуживание дорог в Центральном и Советском районах — 512,7 млн руб., в Металлургическом — 433,4 млн руб., в Калининском и Курчатовском — 406,2 млн руб., в Тракторозаводском и Ленинском районах — 425,7 млн руб. Срок действия контрактов — также с 1 января 2020 по 30 июня 2022 года.

Трехгодичный контракт у единственного подрядчика по уборке улиц Челябинска от снега и наледи – «Южуралмоста» – истекает 1 января 2020 года. В пресс-службе компании не ответили, будет ли «Южуралсмост» участвовать в торгах.

Как сообщили в управлении дорожного хозяйства Челябинска, мэрия планирует до конца года заключить еще два контракта – на содержание и замену светофоров и на уборку мостов, путепроводов, «внеуличных пешеходных переходов».