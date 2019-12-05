Невыплата зарплаты волейболисткам в Челябинске может перерасти в уголовное дело

Прокуратура Металлургического района Челябинска завершила проверку по факту невыплаты заработной платы сотрудникам женского волейбольного клуба «Динамо-Метар». Материалы направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц организации по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки было установлено, что общая задолженность перед 39 сотрудниками АНО «Волейбольный клуб “Динамо-Метар”» с августа по октябрь этого года составила более 7,8 млн руб. Директору организации Владимиру Пахомову внесено представление об устранении нарушений закона с требованием обеспечить фактическую выплату долга, а также объявлено предостережение. В отношении юридического лица возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого назначен штраф в размере 30 тыс. руб. Также в суд направлены заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», о проблемах с выплатой зарплаты женской волейбольной команде в середине ноября сообщили министерство спорта, физкультуры и туризма Челябинской области. По мнению руководства ведомства, их причиной стал «непрофессионализм» руководства клуба. По словам директора Владимира Пахомова, долг образовался из-за того, что клуб так и не получил обещанные минспортом дополнительные 14 млн руб.