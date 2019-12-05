В Индустриальном районе создадут парк развлечений прямо во дворе дома

В «Счастье-парке» выделено три уровня, чтобы дети разных возрастов не мешали друг другу играть, а взрослые могли спокойно расслабиться и отдохнуть. Каждый уровень располагается на своей высоте.

Первый уровень парка архитекторы отдали местам для отдыха взрослых, развлечений подростков, а также спортсменам.

На втором уровне разместятся «Страна приключений» для детей 5–12 лет, мегапесочница для малышей, гигантские шашки и главная площадь с живой елью.

Третий уровень парка – это Аллея огней. Она проходит вдоль всего двора и создает особую атмосферу для неспешных вечерних прогулок. Вдоль аллеи авторы ландшафтного озеленения предусмотрели активное озеленение: сирень, рябину, черемуху. Для счастливого, безмятежного отдыха здесь установят разнообразные скамейки, утопающие в цветущих ирисах и герани. Особенную атмосферу уюта и тепла здесь будет создавать светодиодная брусчатка Lightstone. Надо отметить, что в Перми она не используется ни в одном жилом комплексе.

В семейном квартале «Счастье» предусмотрена выделенная площадка для выгула собак. Она расположена на расстоянии 50 м от дома. Для покрытия используется газонная трава, на площадке растут рябины. В прогулочной зоне для четвероногих установят контейнер для мусора.

Застройщик – ООО «Специализированный застройщик

«ТАЛАН-ПЕРМЬ». ИНН 1835080424, ОГРН 1071841008381.