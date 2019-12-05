05 декабря, четверг
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Ижевск. Удмуртия

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Экс-сотрудник УФСИН в Ижевске проносил в колонию телефоны за взятки

Бывшего сотрудника одного из исправительных учреждений осудили в Ижевске за получение взятки. Ему назначили 3,5 года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. Приговор вступил в законную силу.

Установлено, что сотрудник колонии за вознаграждение доставлял телефоны и другие запрещенные предметы осужденным, отбывающим наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления. Факты его причастности к противоправной деятельности выявили в результате совместных мероприятий УФСБ и подразделения собственной безопасности УФСИН по Удмуртии.

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