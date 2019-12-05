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Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

В самолетах «Уральских авиалиний» выявили отсутствие подголовников

Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных и гигиенических норм при осуществлении рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии». Как сообщается на сайте ведомства, во время санитарно-карантинного контроля воздушных судов в АО «Международный аэропорт Пермь» в августе — ноябре 2019 года было обнаружено отсутствие в самолетах подголовников на пассажирских креслах. По нормативам количество подголовников должно обеспечивать их обязательную замену на обратном рейсе и при смене пассажиров в промежуточных аэропортах.

Роспотребнадзор составил в отношении «Уральских авиалиний» 14 протоколов об административных правонарушениях и вынес два постановления по делу об административном правонарушении.

В сентябре авиакомпания запустила рейсы из Перми в Прагу, выполняемые дважды в неделю на воздушных судах Airbus A320. Субсидии для работы этого рейса выделяет бюджет — 44 млн руб. могут получить «Уральские авиалинии» до конца года.

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